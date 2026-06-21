Sofia morta a Ceriale travolta da un'auto, gravissima l'amica: amputato un piede
Sull'auto una 19enne neopatentata e il ragazzo che ha postato il video ridendo sui social. Nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia sul corpo di Sofia
È stato uno scontro devastante, quello avvenuto a Ceriale (Savona) tra un'auto bianca e il motorino su cui stavano viaggiando la 22enne Sofia Barbieri e l'amica E.B.. La prima, figlia dell'assessora del Comune ai servizi sociali, è morta poco dopo l'incidente in ospedale. L'amica è stata invece sottoposta a un intervento chirurgico delicatissimo, durante il quale le sarebbe stato amputato un piede. Ora si trova in prognosi riservata nel reparto Rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure.
La dinamica dell'incidente mortale
L'incidente è stato violentissimo, ma ha fatto il giro dei social a causa del video postato su Instagram da un passeggero dell'auto che si è schiantata contro la moto delle due ragazze. Un video in cui il giovane ride, canta e dice: "Ve lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto". Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 19enne neopatente alla guida della macchina bianca avrebbe tentato un sorpasso ma avrebbe sbagliato la manovra centrando in pieno il motorino. L'urto ha sbalzato le due ragazze dalla sella, disintegrando il loro veicolo. Alla giovane alla guida è stato ritirato il permesso di guida e risulta denunciata per omicidio stradale e lesioni personali gravissime.
L'autopsia sul corpo di Sofia e il dolore della comunità: "Annichiliti"
La salma di Sofia Barbieri è stata ora trasferita nell'obitorio dell'ospedale. Nei prossimi giorni, il pm disporrà l'autopsia per accertare le cause della morte della giovane, che avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. "Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale di Alassio ci stringiamo all'assessore del Comune di Ceriale, Barbara De Stefano, a tutta la famiglia di Sofia e all'intera comunità cerialese per questa perdita che ci lascia addolorati e annichiliti", ha scritto in una nota il sindaco di Alassio, Marco Melgrati.
"Il nostro pensiero è rivolto anche all'amica di Sofia, ricoverata in ospedale gravemente ferita. In questa tragedia senza senso, l'unica speranza a cui possiamo aggrapparci è quella rappresentata dai tanti giovani che ogni giorno testimoniano responsabilità, rispetto, sensibilità e attenzione verso gli altri. A loro guardiamo con fiducia, non per superare una ferita che resterà indelebile, ma per trasformare il dolore in un seme capace di far crescere una maggiore cultura del rispetto, della responsabilità e della sicurezza, restituendo senso e speranza là dove oggi c'è posto solo per il dolore e lo smarrimento".