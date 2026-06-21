Sofia morta a Ceriale travolta da un'auto, gravissima l'amica: amputato un piede

L'incidente è stato violentissimo, ma ha fatto il giro dei social a causa del video postato su Instagram da un passeggero dell'auto che si è schiantata contro la moto delle due ragazze. Un video in cui il giovane ride, canta e dice: "Ve lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto". Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 19enne neopatente alla guida della macchina bianca avrebbe tentato un sorpasso ma avrebbe sbagliato la manovra centrando in pieno il motorino. L'urto ha sbalzato le due ragazze dalla sella, disintegrando il loro veicolo. Alla giovane alla guida è stato ritirato il permesso di guida e risulta denunciata per omicidio stradale e lesioni personali gravissime.