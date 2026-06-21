La tragedia si è consumata intorno alle 5.10 di mattina di domenica, all'altezza di via Per Cesate. La vettura si sarebbe ribaltata immergendosi nel canale Villoresi. Il bilancio è gravissimo: tre i morti, sei i ragazzi feriti. Questi ultimi sono stati trasferiti al Niguarda in codice giallo con traumi multipli. Secondo le prime informazioni, avrebbero tutti tra i 17 e i 19 anni. Ingente il dispiegamento di mezzi di soccorso, tra cui nove ambulanze e l'elisoccorso. I vigili del fuoco, giunti sul posto con personale specializzato, hanno inizialmente recuperato sette persone, di cui una già deceduta. Poi, anche grazie a un braccio meccanico, è stata ripescata la vettura. A bordo i due ragazzi dispersi, per loro non c'è stato nulla da fare.