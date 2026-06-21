Prima inquadra la sua macchina, gravemente danneggiata sulla parte anteriore. Poi le macchine delle forze dell'ordine che si allontanano: "Addio amica mia". Gira l'inquadratura e aggiunge: "Te lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro". E' il video postato sui social dal giovane che, nella notte tra venerdì e sabato, si trovava nell'auto che si è scontrata con una moto a Ceriale (Savona). Un incidente in cui ha tragicamente perso la vita la 22enne Sofia Barbieri. In un ulteriore video, il giovane inquadra l'insegna della caserma dei carabinieri e aggiunge: "Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci hanno fatto…". Poi si mette a cantare.