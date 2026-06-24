Roma, scontro tra auto e scooter: morto un 41enne

Grave incidente stradale a Roma, morto un 41enne. L'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvoltoi un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni, rimasto gravemente ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Presenti anche ulteriori unità dei caschi bianchi per la messa in sicurezza dell'area. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto interessato di via Portuense è stato temporaneamente chiuso al traffico.