Pescara, scontro tra auto e scooter: muore una ragazza di 19 anni

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Pescara, lungo strada delle Fornaci. La giovane era in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto nei pressi di una curva. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato inutile: la ragazza è morta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. La conducente dell'automobile invece non ha riportato conseguenze.