L'incidente nel bolognese

Auto si ribalta sull'A14, dopo la madre morto anche il figlio di sei mesi

L'incidente il 27 giugno nel Bolognese, la famiglia è di Reggio Emilia

03 Lug 2026 - 14:11
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Non ce l'ha fatta il bambino di sei mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. 

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 Nell'urto il bambino era stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Maggiore il piccolo è sempre rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione ma nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo, è deceduto nella serata di giovedì 2 luglio

Il giorno dell'incidente la famiglia era a bordo di un minivan che, per cause da accertare, si era ribaltato nel tratto della A14 fra Borgo Panigale e il bivio con la A1, finendo contro il guardrail. A bordo c'erano anche il padre e la madre della ragazza morta e gli altri due figli della coppia, rimasti feriti.

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