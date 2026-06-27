Auto si ribalta sull'A14: morta una donna, grave il figlio neonato

Gli altri quattro occupanti del veicolo sono rimasti feriti e ricoverati in codice 2. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud e il personale dell'Ufficio Infortunistica per i rilievi. Le operazioni si sono concluse e il pubblico ministero è stato informato per autorizzare la rimozione della salma. Al momento sull'A14 è aperta una sola corsia e il traffico procede a rilento.