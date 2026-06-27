Incidente Senago, in migliaia alla fiaccolata per le tre giovani vittime

Oltre ai parenti e agli amici dei giovani, c'erano anche persone che non li conoscevano, di tutte le età. A fine percorso, alcuni presenti hanno preso la parola, tra cui la sindaca Anna Varisco e le compagne di squadra di pallavolo di Camilla. Una di queste ultime ha detto, come riporta Il Giorno: "Cara Cami, ci manca tutto di te. Il tuo sorriso, i tuoi occhi. Anche quando eri triste, ci hai consolate in ogni momento e in ogni modo. Ogni allenamento eri sempre pronta ad ascoltarci dandoci consigli. Eri il sole in una giornata nuvolosa. Per te nulla era impossibile. Abbiamo il rimpianto di non essere riuscite a salutarti. Sarà dura accettare tutto ciò".