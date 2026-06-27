Incidente Senago, in migliaia alla fiaccolata per le tre giovani vittime

In migliaia hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo delle vittime dell'incidente di Senago (Milano) - i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni - venerdì 26 giugno, a Paderno Dugnano (Milano), comune in cui abitavano i tre. Un corteo silenzioso, come riporta Il Giorno, che ha percorso le strade della città. A guidare la marcia alcuni amici dei ragazzi che reggevano uno striscione con raffigurati i volti di Camilla, Riccardo e Lorenzo.
Oltre ai parenti e agli amici dei giovani, c'erano anche persone che non li conoscevano, di tutte le età. A fine percorso, alcuni presenti hanno preso la parola, tra cui la sindaca Anna Varisco e le compagne di squadra di pallavolo di Camilla. Una di queste ultime ha detto, come riporta Il Giorno: "Cara Cami, ci manca tutto di te. Il tuo sorriso, i tuoi occhi. Anche quando eri triste, ci hai consolate in ogni momento e in ogni modo. Ogni allenamento eri sempre pronta ad ascoltarci dandoci consigli. Eri il sole in una giornata nuvolosa. Per te nulla era impossibile. Abbiamo il rimpianto di non essere riuscite a salutarti. Sarà dura accettare tutto ciò".
Ai ragazzi è stata infine dedicata "Gli Angeli" di Vasco Rossi, le cui note si sono diffuse nell'aria accompagnate dalle torce accese dei telefoni.