Incidente Senago, un murale per ricordare le vittime: amici e parenti avviano una raccolta firme

Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago (Milano), i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. È quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al Comune di Paderno Dugnano (Milano), dove risiedevano i ragazzi, tramite una petizione su Change.org. Lanciata tre giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3mila adesioni.
La petizione
"Il murale verrà interamente realizzato dai ragazzi amici delle vittime, in un momento di ricordo e vicinanza. Confidiamo in voi", si legge nella pagina della petizione. Secondo quanto riporta Il Giorno, il posto in cui i ragazzi vorrebbero realizzare l'opera è l'ex ludoteca Carcatrà, luogo di ritrovo delle tre vittime e dei loro amici.
La fiaccolata
Venerdì 26 giugno, alle 21, inoltre, sempre a Paderno Dugnano, è in programma una fiaccolata in memoria dei tre ragazzi. "Sarà un abbraccio collettivo, un modo per sentirci vicini alle loro famiglie e per dimostrare che il loro ricordo continua a vivere in ogni persona che li ha conosciuti, amati o semplicemente portati nel cuore", hanno detto gli organizzatori, come riporta Il Giorno.