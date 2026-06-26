Incidente Senago, un murale per ricordare le vittime: amici e parenti avviano una raccolta firme

Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago (Milano), i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. È quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al Comune di Paderno Dugnano (Milano), dove risiedevano i ragazzi, tramite una petizione su Change.org. Lanciata tre giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3mila adesioni.