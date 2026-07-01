Pescara, non si fermano all'alt e scatta l'inseguimento: scooter fuori strada, un morto
È accaduto Città Sant'Angelo e Silvi. Il mezzo, con due persone a bordo, è finito fuori strada dopo la fuga: forse dopo un contatto con l'auto dei militari
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Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine, quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un alt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì 1 luglio tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo.
La dinamica: l'alt mancato, la fuga e l'incidente
L'episodio è avvenuto intorno alle 20. Secondo le prime informazioni, uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16. Al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada, forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri.
I soccorsi e le manovredi rianimazione
Sul posto dell'incidente è subito intervenuto il 118. Il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'altra persona, che si trovava con lui in sella alla moto, è stata presa dai carabinieri. I militari stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso, mentre per i rilievi sul posto ci sono la polizia stradale e la polizia locale di Silvi.