Sul posto dell'incidente è subito intervenuto il 118. Il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'altra persona, che si trovava con lui in sella alla moto, è stata presa dai carabinieri. I militari stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso, mentre per i rilievi sul posto ci sono la polizia stradale e la polizia locale di Silvi.