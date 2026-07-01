Raggiunto all'altezza del chilometro 195 dell'Autostrada del Sole, il 26enne è stato fermato e alla richiesta di spiegazioni, avrebbe risposto con evidente agitazione: "Ho fretta, devo andare a Milano". Un'affermazione che ha lasciato perplessi gli agenti, anche perché il comportamento dell'uomo è apparso fin da subito poco collaborativo. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato due involucri in cellophane contenenti poco più di 20 grammi tra hashish e marijuana. Per il 26enne sono quindi scattate la denuncia per il possesso della sostanza stupefacente e le sanzioni amministrative previste per chi circola in autostrada con un monopattino elettrico, mezzo il cui utilizzo è vietato.