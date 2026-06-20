Guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. A Bolzano, i carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 2,38 g/l alla prima prova e 2,16 g/l alla seconda, valori superiori di oltre quattro volte rispetto al limite previsto dalla legge.