Forlì, minorenne non si ferma all'alt col monopattino e travolge un vigile: positivo ai testi antidroga

Un agente della Polizia Locale di Forlì è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un minorenne alla guida di un monopattino elettrico. L'episodio è avvenuto in Corso Diaz, all'altezza del Teatro Fabbri, nel centro della città. Secondo la ricostruzione, il vigile aveva notato il giovane mentre percorreva la strada ad alta velocità, commettendo diverse violazioni stradali. Quando ha alzato la paletta, il ragazzo avrebbe invece proseguito la corsa, travolgendo in pieno l'agente. Lo scontro è stato violento. Entrambi sono finiti a terra, ma ad avere la peggio è stato il poliziotto locale. Il minorenne avrebbe riportato soltanto lievi escoriazioni. Dopo l'impatto il ragazzo avrebbe cercato di scappare, ma è stato fermato da altri agenti intervenuti immediatamente per prestare soccorso al collega e bloccare il giovane.