Era originario di Sanarica, in provincia di Lecce, Gennaro Cagnazzo, il 54enne morto subito dopo essere riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di otto anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Arrivato sulla battigia e dopo averli messi in salvo, si è accasciato, forse per un infarto, su una spiaggia libera del litorale di Otranto davanti agli occhi di alcuni parenti con cui stava trascorrendo la giornata al mare.
I fatti
Due bagnini del vicino lido La Castellana, quando si sono accorti che i bambini erano in difficoltà si sono lanciati in acqua e hanno aiutato l'uomo a riportarli a riva, ma quando il 54enne ha raggiunto la spiaggia e la tragedia sembrava scampata, si è sentito male ed è crollato. Due dottoresse hanno tentato di rianimarlo in attesa del 118, ma non è servito.
Sul posto è arrivato il pm di turno, Alessandro Prontera, ha disposto la restituzione della salma alla moglie Elisa che non era presente sulla spiaggia e che è arrivata poco dopo, chiamata da alcuni amici. I bambini, sotto shock ma fisicamente illesi, sono stati affidati alle cure di uno psicologo: un trauma che li accompagnerà per sempre, quello di essere stati salvati dal proprio padre nell’istante stesso in cui la sua vita si spegneva. La moglie è arrivata poco dopo, chiamata da alcuni amici.
Il cordoglio del Cnr
Gennaro Cagnazzo era funzionario amministrativo del Cnr di Lecce, dove rivestiva il ruolo di responsabile dell'unità organizzativa per il coordinamento generale e le relazioni con il pubblico. Chi lo ricorda, parla di un uomo legato alle sue radici, figlio del vecchio elettrauto di Sanarica.
Chi era Gennaro Cagnazzo
Sul profilo social, sono moltissimi i ricordi di amici e colleghi che lo ritraggono come una persona perbene. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha pubblicato sul proprio sito un messaggio di cordoglio: "Il presidente Andrea Lenzi e il Cnr tutto si stringono attorno alla moglie Tiziana, ai figli Francesco e Giorgio, alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Gennaro Cagnazzo, collega dell'Istituto di fisiologia clinica di Lecce scomparso ieri improvvisamente e prematuramente. Gennaro è rimasto vittima di un malore sabato, mentre si trovava al mare, dopo aver soccorso i figli in difficoltà: un fatto che getta tutti nello sgomento e in un estremo dolore. Aveva 54 anni ed era residente a Maglie. I funerali si svolgeranno alle 17 di oggi, domenica 5 luglio, presso la Chiesa Matrice di Sanarica (LE)".