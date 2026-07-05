Due bagnini del vicino lido La Castellana, quando si sono accorti che i bambini erano in difficoltà si sono lanciati in acqua e hanno aiutato l'uomo a riportarli a riva, ma quando il 54enne ha raggiunto la spiaggia e la tragedia sembrava scampata, si è sentito male ed è crollato. Due dottoresse hanno tentato di rianimarlo in attesa del 118, ma non è servito.