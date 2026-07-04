ONDE ALTE E FORTE VENTO

Otranto, si getta in mare per salvare i figli gemelli: muore papà di 54 anni

Fatale il malore accusato dopo aver riportato a riva i due gemellini

04 Lug 2026 - 16:57
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© ufficio-stampa

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Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni. Ma lo sforzo gli è costato la vita. Dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne residente nel Leccese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli. È accaduto nella mattina di sabato 4 luglio.

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La dinamica

 Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si sarebbe consumata intorno alle 11.30 quando, nonostante forti raffiche di vento, molti bagnanti hanno cercato refrigerio in mare. Tra loro, anche i due bimbi, presto trascinati dalla corrente lontano dalla riva. A quel punto, richiamato dalle grida d'aiuto, il 54enne si è gettato in acqua, raggiungendo i suoi gemelli tra le onde.

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Malore fatale

 Cagnazzo è riuscito a trarre in salvo i figli, ma lo sforzo immane gli è stato fatale. Tornato sulla spiaggia si è infatti sentito male ed è crollato a terra. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione operati prima dai bagnanti e poi dai soccorritori, giunti in tutta fretta sul luogo della tragedia. 

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