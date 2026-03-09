Cuneo, bimba annegò nel lago "per un braccialetto sbagliato": in sei verso rinvio a giudizio

A tutti gli indagati la procura addebita condotte caratterizzate da "imprudenza, negligenza e imperizia". In particolare, al gestore del bioparco, Roberto Manzi, di aver predisposto un documento di valutazione dei rischi ritenuto "carente". Il progettista e direttore dei lavori Stefano Ferrari e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Graziano Viale sono accusati anche di falso: furono loro a firmare il certificato di regolare esecuzione dei lavori che la procura ritiene però irregolare, perché non corrispondente al progetto esecutivo approvato. Mancavano, in particolare, alcuni presidi di sicurezza e una cartellonistica che segnalasse, in modo evidente, i valori di profondità dell'acqua e pendenza a bordo del bacino.