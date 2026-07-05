Nel messaggio, il padre della bambina racconta quanto accaduto durante la giornata al mare, chiedendo chiarimenti sulla legittimità dell'addebito. "E' possibile che ho dovuto pagare 3€ di supplemento (oltre i 30€ per un ombrellone e due lettini) per l’ingresso in spiaggia di mia figlia di 17 mesi… è legale tutto ciò?". Secondo quanto riferito dalla famiglia, il costo aggiuntivo sarebbe stato richiesto esclusivamente per l'accesso della bambina, nonostante il nucleo familiare avesse già pagato la postazione composta da un ombrellone e due lettini.