Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni è "al suo apice" ed è "impossibile da controllare". A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. "L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo", ha fatto sapere. Allerta massima anche sulla penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale, dove un incendio si sta rapidamente propagando. Come riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese, a ovest di Bordeaux.