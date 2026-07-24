Allarme incendi vicino a Madrid: "Impossibile spegnere le fiamme"
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Oltre 110mila evacuati nel dipartimento della Gironda, in fumo 14mila ettari. Il presidente Macron: "Situazione estremamente tesa". Roghi fuori controllo in Spagna, è emergenza nella regione della capitale
Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni è "al suo apice" ed è "impossibile da controllare". A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. "L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo", ha fatto sapere. Allerta massima anche sulla penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale, dove un incendio si sta rapidamente propagando. Come riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese, a ovest di Bordeaux.
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Sale a 110mila il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del Paese, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon. A riferirlo, il ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez. Saliti a 14mila gli ettari di pineta devastati dal fuoco.
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Sono in totale 40mila le persone costrette a evacuare o a restare confinate a causa degli incendi nella regione di Madrid. Ad annunciarlo il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, descrivendo la situazione come "molto complicata" a causa dei "forti venti". "Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, il rogo potrebbe continuare a propagarsi nelle prossime ore", ha avvertito in conferenza stampa, aggiungendo di "non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti".
L'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa meridionale continua ad alimentare gli incendi in Francia e Spagna. In Francia, il presidente Emmanuel Macron ha definito la situazione "estremamente tesa" e annunciato l'attivazione del Meccanismo di protezione civile dell'Ue, con l'arrivo di Canadair, Air Tractor ed elicotteri Black Hawk. In Spagna, invece, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Ávila a causa dei numerosi roghi fuori controllo.