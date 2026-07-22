Incendio a Castronovo di Sicilia, il sindaco: "Cinquemila ettari di terreno impelagati"

Le telecamere di "Morning News" sono a Castronovo di Sicilia dove è allerta rossa per gli incendi divampati negli ultimi due giorni e che hanno danneggiato case, coltivazioni e anche alcune aziende agricole. Molte persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché le fiamme si sono avvicinate alla zona abitata. "Situazione un po' migliorata ma siamo in allerta, sono cinquemila gli ettari di terreno impelagati, oltre il centro urbano" ha detto in collegamento il sindaco Vitale Gattuso.