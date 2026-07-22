Incendio a Castronovo di Sicilia, il sindaco: "Cinquemila ettari di terreno impelagati"

Le telecamere di "Morning News" sono a Castronovo di Sicilia dove è allerta rossa per gli incendi divampati negli ultimi due giorni e che hanno danneggiato case, coltivazioni e anche alcune aziende agricole. Molte persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché le fiamme si sono avvicinate alla zona abitata. "Situazione un po' migliorata ma siamo in allerta, sono cinquemila gli ettari di terreno impelagati, oltre il centro urbano" ha detto in collegamento il sindaco Vitale Gattuso.
"Ci sono ancora dei focolai fuori dal centro urbano che stiamo monitorando" ha proseguito il primo cittadino. In prima linea anche il deputato all'Assemblea Regionale Siciliana Mario Giambona, uno dei primi a essersi attivato sugli incendi da domenica: "Situazione in Sicilia drammatica. Emergenza sociale e ambientale anche dal punto di vista economico, come ho ben denunciato anche sui miei canali social. Migliaia di ettari sono andati letteralmente in fumo così come la storia dell'economia, ci sono intere comunità nella morsa del fuoco, non solo a Castronovo di Sicilia. La situazione è fuori controllo, le alte temperature stanno determinando anche enormi danni anche alla fornitura elettrica. Mezza Sicilia è sotto il blackout" ha aggiunto.
A parlare a "Morning News" anche alcuni agricoltori che hanno subito diversi danni: "Da quando siamo in vita non abbiamo mai visto nulla di simile, intere aziende bruciate. Qui difronte abbiamo combattuto le fiamme in tre, abbiamo bisogna di forza e di risollevare il territorio".