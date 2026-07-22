Emergenza incendi: nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, a Cagliari fiamme all'ospedale Brotzu
A Santo Stefano Quisquina presidiate dai vigili del fuoco una clinica, una fabbrica di giochi d'artificio e un deposito di ossigeno
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Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
Fiamme all'ospedale Brotzu di Cagliari
Non solo in Sicilia. Momenti di paura durante la notte all'ospedale Brotzu di Cagliari a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate all'esterno della struttura e hanno coinvolto un macchinario. Il fuoco ha sciolto alcuni tubi ricoperti di gomma e si è sprigionata una fitta coltre di fumo che è penetrata in alcune stanze. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del servizio antincendio interno della struttura sanitaria che ha domato le fiamme prima dell'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco. Sia per il fumo, ma anche per alcuni allagamenti dovuti al danneggiamento di tubature, alcune stanze, dove si trovavano tre o quattro pazienti, sono state evacuate. Non si registrano feriti o intossicati.
A Palermo in azione i canadair
Brucia anche, e ancora, la provincia di Palermo. Le fiamme sono molto alte nella zona del bosco di Casaboli nel monrealese e a Pioppo. Sono impegnati i canadair e gli elicotteri insieme a decine di squadre antincendio di vigili del fuoco, protezione civile e forestali. Interventi anche a Caccamo, Trabia, Roccapalumba e la zona d Carini. È stato spento a Borgo nuovo a Palermo l'incendio che ha bruciato alberi a largo Pozzillo.