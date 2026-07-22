Emergenza incendi: nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, a Cagliari fiamme all'ospedale Brotzu

Non solo in Sicilia. Momenti di paura durante la notte all'ospedale Brotzu di Cagliari a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate all'esterno della struttura e hanno coinvolto un macchinario. Il fuoco ha sciolto alcuni tubi ricoperti di gomma e si è sprigionata una fitta coltre di fumo che è penetrata in alcune stanze. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del servizio antincendio interno della struttura sanitaria che ha domato le fiamme prima dell'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco. Sia per il fumo, ma anche per alcuni allagamenti dovuti al danneggiamento di tubature, alcune stanze, dove si trovavano tre o quattro pazienti, sono state evacuate. Non si registrano feriti o intossicati.