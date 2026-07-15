ROGHI IN DIVERSE ZONE DELLA REGIONE

Piemonte, i canadair dei vigili del fuoco in azione contro gli incendi

Mezzi in volo per tentare di spegnere le fiamme

15 Lug 2026 - 11:54
00:24 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
canadair
vigili del fuoco
incendi