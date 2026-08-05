Caldo, continua l'emergenza: accessi al Pronto Soccorso aumentati del 15%
L'ondata di calore continua a mettere sotto pressione gli ospedali. A Bisceglie un uomo di 81 anni è morto dopo un malore accusato in spiaggia
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L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del Paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici gli accessi ai Pronto Soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni.
Il malore in spiaggia a Bisceglie
E proprio per colpa del grande caldo, nella mattinata di martedì 5 agosto un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni, colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane, infatti, i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie.
Occhi soprattutto sul centro-sud
Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il Centro-Sud almeno fino a Ferragosto. Le città con bollino rosso sono 25, mentre giovedì 6 agosto saliranno a 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal ministero della Salute. Da venerdì 7 il numero dovrebbe ridursi leggermente con Bolzano che tornerà in fascia gialla, mentre tra domenica 9 e lunedì 10 agosto aria meno calda e temporali potrebbero raggiungere il Nord. Per il Sud, invece, servirà attendere la seconda metà del mese. Nel frattempo proseguono le iniziative per limitare i disagi: a Genova gli over 65 potranno entrare gratuitamente nei musei fino alla fine di agosto per trovare refrigerio, mentre a Falconara Marittima è stato organizzato un servizio di consegna della spesa a domicilio dedicato ad anziani e persone fragili.