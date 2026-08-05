E proprio per colpa del grande caldo, nella mattinata di martedì 5 agosto un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni, colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane, infatti, i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie.