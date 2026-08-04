La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati i datori di lavoro e i responsabili di cantiere dell'operaio deceduto: si tratta dell'amministratore unico dell'impresa che eseguiva i lavori, il responsabile della sicurezza e il preposto di cantiere. Secondo quanto riferito dal quotidiano bresciano, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo perché "il decesso del lavoratore è avvenuto fuori dall'orario consentito". Si tratta del primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni regionali contro il caldo. L'autopsia dovrà chiarire se le alte temperature abbiano avuto un ruolo nel malore fatale.