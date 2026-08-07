Caldo record, in ginocchio i produttori di riso: "Colpo durissimo"

"I nostri prodotti agricoli non subiscono un aumento di prezzo, perché tutto arriva dall’importazione", aggiunge, facendo l’esempio concreto proprio del riso. "Le riserie non comprano più il nostro riso, ma quello già pilato dai paesi asiatici, perché costa meno". Un meccanismo che, unito alla crisi climatica, rischia di mettere fuori gioco intere aziende, schiacciate tra costi crescenti, raccolti azzerati e concorrenza internazionale.