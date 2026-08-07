Caldo record, El Niño si sta intensificando: quali sono le conseguenze per l'Italia e come sarà il prossimo autunno

"Quello che era eccezionale 20 anni fa, purtroppo sta diventando la normalità", ha spiegato all'Ansa Giovannini. Il 2003, ha aggiunto, "fu un evento fuori scala non solo in Italia ma anche in Francia, e in questi anni più volte ci siamo avvicinati a quei record. In questo 2026, nonostante non sia ancora finito, potremmo superarli. Il problema è che ci saranno altri record peggiori, questa di adesso sembra possa essere la nuova norma". Mentre nel 2003 il caldo estremo fece scalpore per la sua unicità, i cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno reso queste ondate di calore una costante che si ripresenta con regolarità quasi annuale.

