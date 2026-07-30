Punch, il cucciolo di scimmia abbandonato dalla madre ora è una star mondiale: pronto un film?

Rifiutato dalla madre per il parto difficile e il "caldo eccessivo". Preso in cura dai custodi dello zoo, che come madre surrogata gli hanno dato un peluche di orango. Ora star mondiale: alle spalle un musical che ha sfondato in Canada, un cortometraggio in uscita e - così si mormora - addirittura un film in preparazione. Per il macaco Punch, nato a luglio 2025 nello zoo giapponese di Ichikawa, è stato come vivere un anno sulle montagne russe. Respinto dal branco e bullizzato dai compagni di gioco, la tenera scimmietta ha attirato centinaia di migliaia di visitatori, guadagnandosi la copertina di reportage internazionali e le telecamere di diversi spot. Fino a conquistarsi il suo legittimo posto nella famiglia dei macachi. Una storia di riscatto degna - appunto - di un film.