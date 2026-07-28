"Poiché la nube di polvere intrappolava la radiazione termica - afferma Brandon Johnson, alla guida della ricerca, - è stato come se la superficie terrestre e tutto ciò che vi si trovava venissero arrostiti. Ed è proprio questo ad aver ucciso i dinosauri e tutti gli altri animali: non è stata l'onda d'urto dell'impatto o la palla di fuoco, fenomeni che non si propagano molto lontano.