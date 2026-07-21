Un meteorite colpisce una casa in New Jersey e gli scienziati scoprono che arriva da un asteroide con acqua salata

I proprietari hanno conservato i frammenti caduti: hanno prima chiesto aiuto alle forze dell'ordine ma la loro richiesta è stata negata. Hanno poi contattato Mike Hankey, astronomo dell'American Meteor Society a cui è stato consegnato ciò che rimaneva di questo incidente. Dopo due anni di ricerche è uscito lo studio su Science Advances: le analisi sui frammenti, raccolti in maniera meticolosa dai proprietari, rivelano che il meteorite è una "condrite carbonacea" di tipo CM. Non solo, è anche una roccia primordiale e, quindi, inalterata dalla formazione del sistema solare. Pensate, questo metorite ha 4,5 miliardi di anni. Ciò che interessa di più ai ricercatori è che sono state trovate piccole tasche ricche di sale e acqua che si erano concentrate in una regione vicino alla superficie dell'asteroide di origine, dove l'acqua liquida era evaporata concentrando i sali. In pratica dentro quell'asteroide, in un lontanissimo passato, scorreva acqua salata, una "salamoia" simile a quella che si trova nei nostri mari quando evaporano, fenomeno mai visto prima su questo tipo di roccia.