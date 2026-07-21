Un meteorite colpisce una casa in New Jersey e gli scienziati scoprono che arriva da un asteroide con acqua salata
Nel luglio del 2024 fu colpita una casa a Hillsborough, New Jersey. Ciò che è stato trovato sulla superficie può riscrivere la storia del sistema solare
© ipa
La mattina del 16 luglio 2024, il cielo di New York è stato attraversato da un piccolo asteroide. Il suo avvistamento è stato segnalato da molte persone in città, ma anche nelle zone circostanti. All'epoca, la Nasa dichiarò la roccia "Incapace di sopravvivere fino a terra" e che, quindi, si sarebbe vaporizzata completamente prima di un eventuale schianto con il terreno. Tuttavia, qualche minuto più tardi dall'avvistamento di New York, un boato sconvolse l'abitazione di una coppia a Hillsborough, New Jersey: un meteorite si era schiantato nella loro camera da letto. Due anni dopo è stata fatta una scoperta sorprendente sui campioni ritrovati in quella casa.
La dinamica
Nessuno è rimasto ferito: in casa era presente solo l'uomo che, in quel momento, stava lavorando nel suo studio. Dopo il botto si è sincerato che tutto fosse a posto ma, una volta aperta la porta della camera da letto, la rivelazione. Il tetto era bucato, l'aria odorava di uova marce e solforose, mentre la stanza era coperta di fuliggine nera. Sul letto i frammenti del meteorite. "Fortunatamente, quella mattina, non ho dormito fino a tardi" dichiarerà lui. Gli scienziati stimano che, prima di raggiungere l'atmosfera terrestre, l'asteroide avesse una massa di 52 chili. La maggior parte di quest'ultimo si è disintegrata viaggiando a più di cinquemila chilometri orari, ma un frammento è riuscito a sopravvivere.
La scoperta
I proprietari hanno conservato i frammenti caduti: hanno prima chiesto aiuto alle forze dell'ordine ma la loro richiesta è stata negata. Hanno poi contattato Mike Hankey, astronomo dell'American Meteor Society a cui è stato consegnato ciò che rimaneva di questo incidente. Dopo due anni di ricerche è uscito lo studio su Science Advances: le analisi sui frammenti, raccolti in maniera meticolosa dai proprietari, rivelano che il meteorite è una "condrite carbonacea" di tipo CM. Non solo, è anche una roccia primordiale e, quindi, inalterata dalla formazione del sistema solare. Pensate, questo metorite ha 4,5 miliardi di anni. Ciò che interessa di più ai ricercatori è che sono state trovate piccole tasche ricche di sale e acqua che si erano concentrate in una regione vicino alla superficie dell'asteroide di origine, dove l'acqua liquida era evaporata concentrando i sali. In pratica dentro quell'asteroide, in un lontanissimo passato, scorreva acqua salata, una "salamoia" simile a quella che si trova nei nostri mari quando evaporano, fenomeno mai visto prima su questo tipo di roccia.
Seguire la fonte della vita
Dentro quelle salamoie fossili gli scienziati hanno trovato amminoacidi e altre molecole organiche complesse. L'acqua salata, spiegano, è un ambiente chimico ideale: le alte concentrazioni di sale possono mantenere in soluzione il fosfato e favorire reazioni chimiche tra sostanze organiche e minerali, cioè le condizioni giuste per costruire "mattoncini" chimici utili alla vita. "Siamo entusiasti che la natura abbia consegnato un campione di asteroide così prezioso sulla nostra porta" ha dichiarato uno dei ricercatori. Questa ricerca, infatti, può riscrivere completamente la storia del nostro sistema solare: forse, altre forme di vita possono essere esistite anche nello Spazio, non solo sulla Terra.