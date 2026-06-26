Scoperte su Marte due rocce con centinaia di molecole organiche: "Possibili tracce di antichi microrganismi"

Potrebbero essere tracce di antichi microorganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse, a base di carbonio, trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della Nasa, che hanno analizzato i reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale, chiamato tecnicamente "rover", in missione proprio sul Pianeta Rosso, che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime e in alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra.