Germania, frammenti di meteorite danneggiano edifici

Una luminosa meteora ha attraversato domenica sera i cieli della Germania occidentale. Il fenomeno è stato osservato in numerose città e regioni e ha generato centinaia di segnalazioni e video diffusi sui social. Avvistamenti sono stati registrati tra l'altro ad Aachen, Colonia, Düsseldorf, nell'area della Ruhr e in varie zone della Renania-Palatinato. Secondo la polizia, frammenti del corpo celeste - diventati meteoriti dopo l'ingresso nell'atmosfera - hanno provocato danni a tetti e abitazioni in diverse località della regione. Segnalazioni di danni sono arrivate tra l'altro dalle aree dell'Eifel, dell'Hunsrück e dalla città di Coblenza, ha riferito un portavoce della polizia allaa dpa. Non risultano feriti. In precedenza le autorità avevano comunicato che intorno alle 19:00 un frammento ormai quasi completamente bruciato aveva colpito il tetto di una casa nel quartiere Güls di Coblenza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine. La polizia di Kaiserslautern ha riferito che diversi cittadini hanno segnalato "un corpo luminoso molto brillante con una breve scia di fuoco" oppure un "flash di fuoco nel cielo". In un primo momento alcuni testimoni avevano ipotizzato potesse trattarsi di un razzo, ma gli investigatori hanno escluso "qualsiasi indicazione di un evento rilevante per la sicurezza". Su X sono stati pubblicati numerosi video che mostrano il corpo luminoso attraversare rapidamente il cielo, a una velocità nettamente superiore a quella di un aereo. In alcune riprese è visibile anche la traiettoria, evidenziata da una scia simile a una scia di condensazione.