I dinosauri avevano le guance: trovati indizi sulle ossa del cranio

Questa struttura anatomica, denominata exoparia, potrebbe essere stata cruciale per la masticazione. Lo suggerisce lo studio pubblicato sulla rivista Journal of Anatomy dai ricercatori dell'Università di Alberta in Canada. Finora i paleontologi hanno potuto studiare l'anatomia dei dinosauri partendo da resti ossei: per ricostruire la presenza di tessuti molli e muscoli, degradati dal tempo e quindi non conservati, ci si basa su una logica di "parentela filogenetica" effettuando un confronto con l'anatomia dei loro discendenti moderni, coccodrilli e uccelli. Un metodo che però presenta dei limiti.