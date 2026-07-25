Allerta clima, il fenomeno di El Niño nel 2026-2027 sarà il più potente della storia

Gli studiosi, che da tempo stanno tendendo d'occhio il fenomeno, prevedono che l'ondata di calore che il "Super-Niño" - come è stato già battezzato - potrebbe, combinata con il riscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici di origine antropica, portare a un 2027 che gli esperti prevedono possa diventare "il più caldo mai registrato". Con la possibilità che questo cado estremo possa innescare eventi meteorologici estremi in molte parti del mondo e principalmente in America Latina. Questo è quanto si legge nell'ultimo bollettino climatico della fondazione, presentato nel corso di una conferenza tenutasi giovedì 23 luglio e

trasmessa sui social.