Allerta clima, il fenomeno di El Niño nel 2026-2027 sarà il più potente della storia

Il fenomeno climatico El Niño che si sta intensificando nell'Oceano Pacifico è destinato a diventare il più intenso della storia secondo ricercatori della fondazione Berkeley Earth.
Gli studiosi prevedono: El Niño sarà il più intenso della storia
Gli studiosi, che da tempo stanno tendendo d'occhio il fenomeno, prevedono che l'ondata di calore che il "Super-Niño" - come è stato già battezzato - potrebbe, combinata con il riscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici di origine antropica, portare a un 2027 che gli esperti prevedono possa diventare "il più caldo mai registrato". Con la possibilità che questo cado estremo possa innescare eventi meteorologici estremi in molte parti del mondo e principalmente in America Latina. Questo è quanto si legge nell'ultimo bollettino climatico della fondazione, presentato nel corso di una conferenza tenutasi giovedì 23 luglio e
trasmessa sui social.
Previsto un rialzo globale delle temperature
"Secondo le proiezioni di una serie di modelli climatici, il picco di questo El Niño è destinato a superare il precedente record con un margine davvero sbalorditivo", ha affermato il climatologo Zeke Hausfather, uno degli autori dello studio.
Secondo Hausfather inoltre, "non è da escludere che l'evento, combinandosi con i cambiamenti climatici globali, possa innalzare le temperature medie del pianeta nel 2027 fino a 1,7 °C al di sopra della media preindustriale e della soglia di 1,5 °C che i governi si sono impegnati a evitare nell'ambito dell'Accordo di Parigi".
Lo studio
Hausfather ha confrontato le proiezioni di 14 modelli climatici per questo El Niño, dimostrando che la stima mediana per la temperatura massima della superficie del mare nel Pacifico è di circa 0,8 °C superiore al precedente record stabilito nel 2015-16. "Non è affatto una conclusione scontata, ma la probabilità aumenta di mese in mese", ha affermato.
Le conclusioni di Berkeley Earth coincidono con quelle della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) statunitense, secondo la quale esiste una probabilità dell'80% che si sviluppi un evento "molto forte" entro la fine dell'anno, con la quasi totale certezza che le condizioni di El Niño persisteranno almeno fino ad aprile del 2027.