Nell'estate del caldo estremo torna il ventaglio: così il vintage sfida la tecnologia

Il ventaglio "must have" dell'estate: Natalie Portman, la principessa del Galles Kate Middleton ed Eva Longoria © IPA
Niente da fare, i rimedi della nonna sono i più efficaci. Sempre. Anche (e forse soprattutto) nell'era della tecnologia. E così, nell'estate segnata dal caldo record un po' ovunque, il mondo riscopre il caro vecchio ventaglio, un tempo anticaglia da scovare in fondo ai cassetti dei comò e oggi capace di conquistare le strade delle grandi città, le spiagge e persino le passerelle dell'alta moda, trasformandosi nel vero antidoto all'afa.
Dai comò alle passerelle
Di fronte a un caldo torrido diventato ormai la normalità, il ventaglio rappresenta una soluzione tascabile e a impatto zero. Il che non guasta mai. E non è una scelta dettata solo dall'età o dal folklore, ma una vera e propria dichiarazione di stile in grado di convincere le generazioni, comprese le più giovani, sempre a caccia di "nuove" mode. Dalle influencer sui social alle tribune dei recenti mondiali di calcio, fino alle icone di eleganza e alle passerelle delle sfilate internazionali, il ventaglio è tornato a vedersi un po' ovunque. E sventolarsi con grazia è diventato il gesto più cool dell'anno. O almeno di questa estate.
Simbolo di prestigio, ma anche di rivendicazione
E pensare che il ventaglio nasce come sinonimo di opulenza. Fin dagli antichi egizi, passando per i greci e i romani, è sempre stato considerato emblema di potere e prestigio. Tanto che solo i nobili e i facoltosi avevano l'onore di sfoggiarlo. Uno status symbol, insomma, portato ai suoi massimi nell'epoca delle grandi dinastie cinesi, con il solo imperatore e la sua famiglia autorizzati a farne uso per rinfrescarsi in pubblico. È solo a partire dal 18esimo secolo che il ventaglio diventa "popolare", alla portata di tutti, arrivando paradossalmente a essere utilizzato contro il potere, come strumento di propaganda politica durante la Rivoluzione francese. Determinante in questo stravolgimento è principalmente il cambio di materiali: dalle piume di struzzo o pavone alla carta e dall'avorio al ferro, per un passaggio a dir poco epocale. Caduto poi nel dimenticatoio della proverbiale nonna, il ventaglio è prima diventato oggetto di culto vintage, poi è rimbalzato nuovamente sulle cronache modaiole, con le grandi case del lusso che ora fanno a gara per proporlo sulle passerelle, come confermato dall'ultima fashion week di Parigi.
Una vera... istituzione
C'è poi il richiamo istituzionale. In Italia, verso la fine di luglio, al Quirinale si tiene la cosiddetta "cerimonia del ventaglio" in vista della chiusura dei lavori per la pausa estiva, durante la quale l'Associazione stampa parlamentare dona un ventaglio decorato al presidente della Repubblica e ai presidenti di Camera e Senato. A riprova che in fondo il ventaglio piace proprio a tutti. Massime autorità comprese.
Utile è bello, lo dice la scienza
E se il bello non passa mai di moda, figuriamoci l'utile. Perché oltre all'innegabile fascino estetico, la scienza conferma anche l'efficacia di questo atavico strumento. Come spiegato nei video di divulgazione che tanto impazzano tra la rete e i social nell'estate più bollente, il ventaglio non abbassa la temperatura dell'aria circostante, ma accelera l'evaporazione del sudore sulla pelle. Questo processo rimuove dunque lo strato di aria calda e umida a contatto con il corpo, generando un'immediata e reale sensazione di freschezza. Tanto che la sua efficacia sembra quasi mettere in discussione persino i sistemi più moderni e tecnologici come ventilatori e condizionatori. Che avranno sicuramente tanti vantaggi, ma non certo quelli della praticità.
Aria fresca per gli artigiani
Oltre a rinfrescare, però, oggi il ventaglio comunica. Molti modelli moderni portano stampati messaggi ironici, slogan politici o rivendicazioni sociali. Senza contare che questa rinnovata tendenza sta anche salvando un settore artigianale che rischiava l'estinzione. Storici laboratori europei, in particolare in Spagna e in Italia, stanno registrando un boom di vendite senza precedenti grazie alla capacità di unire la sapienza della tradizione ai dettami della cultura pop contemporanea. Una boccata d'aria fresca, in tutti i sensi.
Ecologico e chic
In un'epoca segnata dal cambiamento climatico e dalla ricerca di rimedi sostenibili, il ventaglio dimostra (o meglio, ribadisce) di essere una risposta ecologica e altrettanto chic alle estati sempre più torride. Ma guai a definirlo solamente una cura al termometro che sale. A volte, basta un piccolo ed elegante movimento della mano per essere alla moda. E riscoprire il piacere della brezza estiva.