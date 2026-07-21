Nell'estate del caldo estremo torna il ventaglio: così il vintage sfida la tecnologia

E pensare che il ventaglio nasce come sinonimo di opulenza. Fin dagli antichi egizi, passando per i greci e i romani, è sempre stato considerato emblema di potere e prestigio. Tanto che solo i nobili e i facoltosi avevano l'onore di sfoggiarlo. Uno status symbol, insomma, portato ai suoi massimi nell'epoca delle grandi dinastie cinesi, con il solo imperatore e la sua famiglia autorizzati a farne uso per rinfrescarsi in pubblico. È solo a partire dal 18esimo secolo che il ventaglio diventa "popolare", alla portata di tutti, arrivando paradossalmente a essere utilizzato contro il potere, come strumento di propaganda politica durante la Rivoluzione francese. Determinante in questo stravolgimento è principalmente il cambio di materiali: dalle piume di struzzo o pavone alla carta e dall'avorio al ferro, per un passaggio a dir poco epocale. Caduto poi nel dimenticatoio della proverbiale nonna, il ventaglio è prima diventato oggetto di culto vintage, poi è rimbalzato nuovamente sulle cronache modaiole, con le grandi case del lusso che ora fanno a gara per proporlo sulle passerelle, come confermato dall'ultima fashion week di Parigi.