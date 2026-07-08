Fiocchi, ventagli, plissé: Dior, gli abiti scultura che hanno incantato Parigi

Come molte delle opere dell'artista statunitense nascono da materiali bidimensionali che vengono trasformati in oggetti tridimensionali mediante tecniche di annodatura e plissettatura, così l'alta moda replica nelle sue creazioni una trasformazione analoga: il tessuto assume una forma scultorea, che viene ulteriormente valorizzata quando viene indossato. Dopo la sua prima sfilata Dior Haute Couture presentata lo scorso gennaio, Jonathan Anderson è ora partito da questo legame per esplorare i gesti manuali della plissettatura, dell'annodatura, del drappeggio, alla base delle lavorazioni di questa collezione preziosa per il prossimo autunno inverno. In passerella si colgono anche ispirazioni dall'India, riflesse negli ornamenti floreali dai colori vivaci e impreziositi da perline e nei tessuti di cotone a trama fine.