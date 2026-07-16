Caldo estremo spinge i consumi energetici, picco dell'anno a 57,98 GW

Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda, nella giornata del 15 luglio, si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 MW. Il dato, provvisorio e soggetto a rettifica, è in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 MW.