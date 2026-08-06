Non solo Mamdani e El-Sayed: chi sono i protagonisti della nuova ondata socialista made in Usa

Sono giovani, sono radicali e ultimamente anche vincenti. La "new wave" della politica statunitense è incarnata dai socialisti, decisi a offrire una svolta a sinistra a quegli americani che cercano una "nuova via" per contrapporsi a Donald Trump. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è il frontman del movimento, quello che l'ha portato nel mainstream, ma sarebbe sbagliato pensare a un exploit isolato. D'altra parte ieri Abdul El-Sayed ha portato un altro mattoncino alla credibilità del movimento, battendo "di corto muso" la sua sfidante nelle primarie democratiche del Michigan Haley Stevens. Per quanto si tratti di un trionfo risicato nei numeri non si può non riconoscerne l'importanza: un politico dalle posizioni anche molto radicali su diverse questioni come El-Sayed ha incontrato il favore degli elettori democratici e non lo ha fatto a New York o in California ma in uno Stato del Midwest, avendo la meglio su una sfidante moderata e conquistando un luogo ancora a forte base operaia. Ormai si può dire: Mamdani e El-Sayed non sono casi isolati quanto più la punta di un iceberg formato da tanti altri protagonisti.