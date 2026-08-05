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Michigan, Abdul El-Sayed conquista la nomination dei Democratici per il Senato | Trump: "Terzo Mondo"

Secondo le proiezioni della Cnn, il candidato progressista ha sconfitto la democratica Haley Stevens

05 Ago 2026 - 16:24
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Bernie Sanders e Abdul El-Sayed © Afp

Bernie Sanders e Abdul El-Sayed © Afp

Secondo le proiezioni del Decision Desk della Cnn, Abdul El-Sayed ha conquistato la candidatura del Partito Democratico per il Senato degli Stati Uniti nello stato del Michigan. Il candidato dell'ala progressista del partito ha sconfitto la deputata Haley Stevens, regalando ai progressisti una vittoria considerata significativa in una delle primarie più importanti in vista delle elezioni di medio termine di novembre.

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L'attacco di Trump

 Donald Trump è intervenuto mentre erano ancora in corso le operazioni di scrutinio, parlando di "elezioni truccate". In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente ha sostenuto che "la contea di Wayne, in Michigan, è una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, se non del mondo intero. È roba da terzo mondo!".

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