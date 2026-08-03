La richiesta è di bloccarli e annullarli Usa, 25 Stati democratici fanno causa a Trump per i dazi: "Ha abusato del suo potere"

L'azione legale contesta le tariffe del 10% e del 12,5% su merci da 60 Paesi, sarebbero tasse inserite solo per sostituire quelle bocciate dalla Corte Suprema