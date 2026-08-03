Usa, 25 Stati democratici fanno causa a Trump per i dazi: "Ha abusato del suo potere"
L'azione legale contesta le tariffe del 10% e del 12,5% su merci da 60 Paesi, sarebbero tasse inserite solo per sostituire quelle bocciate dalla Corte Suprema
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Negli Usa il tema dei dazi imposti da Donald Trump continua a far discutere. Come riportato dalla Cnbc, infatti, una coalizione di 25 Stati democratici, infatti, ha fatto causa all'amministrazione del Presidente in merito ai dazi del 10% o del 12,5% applicati a merci provenienti da 60 partner commerciali. Gli Stati sostengono che il presidente abbia abusato del suo potere per sostituire con queste nuove imposte quelle bocciate dalla Corte Suprema e dalla Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti.
Bloccare e annullare i dazi
L'azione legale chiede al tribunale di bloccare e annullare i dazi, nonché di disporre il rimborso dei tributi versati dagli Stati. L'azione legale contesta il terzo tentativo dell'amministrazione di mantenere in vigore la politica tariffaria di Trump avvalendosi di una normativa diversa. Gli Stati sostengono che il tycoon stia facendo un uso improprio della Sezione 301 del Trade Act del 1974.