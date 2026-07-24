Usa, entrano in vigore i nuovi dazi voluti da Trump

Dazi temporanei in scadenza, Trump ne introduce di nuovi. E più salati. La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa hanno deciso di imporre nuove imposte su molti Paesi partner commerciali europei a causa delle preoccupazioni relative al cosiddetto "lavoro forzato". I dazi variano dal 10% al 12,5% ed entreranno in vigore venerdì 24 luglio.