Usa, Trump accusa il Canada per gli incendi e minaccia nuovi dazi

Il presidente americano Donald Trump ha attaccato il Canda accusandolo di "negligenza deliberata" e minacciandolo di aggiungere ai dazi che sta già pagando anche i costi dei danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. "Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e della relativa vegetazione", ha tuonato il tycoon. "Ciò sta causando un'invasione ingiustificata degli Stati Uniti da parte di aria sporca, inquinata e insalubre, la cui qualità è pericolosa e assolutamente inaccettabile!", ha aggiunto annunciando che contatterà il primo ministro Mark Carney. "I costi sono incalcolabili!", ha detto ancora Trump.