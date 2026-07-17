Usa, Trump accusa il Canada per gli incendi e minaccia nuovi dazi

Da Detroit a Washington, le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che, insieme al caldo torrido che ha travolto gli Stati Uniti, ha fatto scattare l'allerta inquinamento e rischia di creare disagi persino alla finale dei Mondiali di domenica tra Argentina e Spagna.
Il presidente americano Donald Trump ha attaccato il Canda accusandolo di "negligenza deliberata" e minacciandolo di aggiungere ai dazi che sta già pagando anche i costi dei danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. "Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e della relativa vegetazione", ha tuonato il tycoon. "Ciò sta causando un'invasione ingiustificata degli Stati Uniti da parte di aria sporca, inquinata e insalubre, la cui qualità è pericolosa e assolutamente inaccettabile!", ha aggiunto annunciando che contatterà il primo ministro Mark Carney. "I costi sono incalcolabili!", ha detto ancora Trump.