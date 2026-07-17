Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran: "Colpiti diversi ponti" | Teheran risponde lanciando droni su obiettivi militari Usa in Bahrein

Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Lo afferma il Us Centcom sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid. "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti". Nella notte, infatti, Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello Stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. Attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di voler dare una risposta "rapida e decisiva", poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrein.