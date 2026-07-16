Gli aggiornamenti in diretta
Iran, esplosioni a Teheran: attivato il sistema di difesa aerea | L'esercito Usa: "Colpiti centri di comando"
Inoltre, Trump annuncia: "Hanno rilasciato un'americana detenuta dal 2024, ora è al sicuro e in buone condizioni"
© Afp
Non si ferma la nuova ondata di attacchi Usa all'Iran. Nella notte, infatti, a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il Comando centrale americano su X ha annunciato che "le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani" con l'obiettivo di "ridurre ulteriormente la capacità dall'Iran di minacciare i marittimi innocenti". Inoltre, il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024.
"L'Iran ha permesso a una cittadina americana, detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la 'presidenza' di Sleepy Joe Biden, di lasciare il Paese". Lo annuncia Donald Trump su Truth. "Ora si trova al sicuro fuori dall'Iran e in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell'Iran", ha aggiunto il presidente.
Pochi minuti fa a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Sembra che le esplosioni abbiano avuto luogo a Pakdasht.