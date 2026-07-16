Non si ferma la nuova ondata di attacchi Usa all'Iran. Nella notte, infatti, a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il Comando centrale americano su X ha annunciato che "le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani" con l'obiettivo di "ridurre ulteriormente la capacità dall'Iran di minacciare i marittimi innocenti". Inoltre, il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024.