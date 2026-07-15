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Pasdaran: "Hormuz chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni" | Distrutte strutture militari Usa in Bahrein
Secondo il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana parte della Quinta flotta Usa è andata distrutta
© Afp
Nella notte si è concluso un nuovo ciclo di attacchi da parte degli americani in Iran. ll Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, i pasdaran, ha annunciato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli "atti di aggressione" statunitensi, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana Irib. Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e ha ripreso il blocco dei suoi porti. "Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione", ha affermato l'Irgc. I pasdran hanno inoltre annunciato di aver distrutto strutture della Quinta flotta Usa in Bahrein.
Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) iraniano ha dichiarato di aver colpito alcune installazioni utilizzate dalla Quinta flotta statunitense in Bahrein, secondo quanto riportato oggi dalla tv di Stato a seguito degli attacchi statunitensi sul territorio iraniano. "Il Centro di gestione dell'intelligence nazionale, il Centro di comando e controllo, i principali magazzini di parti e attrezzature militari e i depositi di carburante della Quinta flotta statunitense in Bahrein sono stati distrutti", ha affermato l'Irgc in una dichiarazione diffusa dall'emittente iraniana Irib.