Pasdaran: "Hormuz chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni" | Distrutte strutture militari Usa in Bahrein

Nella notte si è concluso un nuovo ciclo di attacchi da parte degli americani in Iran. ll Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, i pasdaran, ha annunciato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli "atti di aggressione" statunitensi, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana Irib. Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e ha ripreso il blocco dei suoi porti. "Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione", ha affermato l'Irgc. I pasdran hanno inoltre annunciato di aver distrutto strutture della Quinta flotta Usa in Bahrein.