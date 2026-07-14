Iran, terminata dopo cinque ore la terza ondata di raid Usa | La rappresaglia di Teheran: missili sui Paesi del Golfo, colpite due navi a Hormuz

Sono terminati dopo cinque ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: "Voglio essere rimborsato dai Paesi che stiamo aiutando".