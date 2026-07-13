Comando Usa: "Colpiti decine di obiettivi in Iran" | Pasdaran: "Colpite basi in Giordania, Kuwait e Bahrein"

Il Comando Centrale degli Stati Uniti annuncia di aver "completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo Stretto di Hormuz". È quanto si legge in una nota del Centcom, le cui forze "hanno colpito sistemi militari di difesa, siti radar costieri, capacità missilistiche e di droni, imbarcazioni navali usando per la prima volta droni aerei e droni marittimi unidirezionali". "Lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo vitale per il commercio globale - conclude il Comando delle forze statunitensi - L'Iran non lo controlla. Le forze statunitensi sono schierate e pronte ad assicurare che la libertà di navigazione resti garantita al traffico mercantile nonostante la persistente e ingiustificata aggressività dell'Iran e le loro dichiarazioni arbitrarie".