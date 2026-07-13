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Comando Usa: "Colpiti decine di obiettivi in Iran" | Pasdaran: "Colpite basi in Giordania, Kuwait e Bahrein"
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito con droni le basi statunitensi militari in Paesi arabi
trump iran hormuz combo © Ansa
Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Usa hanno colpito lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da Axios. Il Comando Centrale americano ha riferito di aver "completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo e internazionale che collega lo Stretto di Hormuz". Si tratta della risposta statunitense al missile lanciato nei giorni scorsi dalle Guardie della Rivoluzione iraniane - i Pasdaran - contro una nave mercantile e all'annuncio della chiusura dello Stretto.
Il Comando Centrale degli Stati Uniti annuncia di aver "completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo Stretto di Hormuz". È quanto si legge in una nota del Centcom, le cui forze "hanno colpito sistemi militari di difesa, siti radar costieri, capacità missilistiche e di droni, imbarcazioni navali usando per la prima volta droni aerei e droni marittimi unidirezionali". "Lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo vitale per il commercio globale - conclude il Comando delle forze statunitensi - L'Iran non lo controlla. Le forze statunitensi sono schierate e pronte ad assicurare che la libertà di navigazione resti garantita al traffico mercantile nonostante la persistente e ingiustificata aggressività dell'Iran e le loro dichiarazioni arbitrarie".
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito "con droni le basi statunitensi" in Giordania, Kuwait e Bahrain. Lo dichiara l'esercito iraniano in una nota diffusa dall'agenzia di stampa Irna, aggiungendo di aver lanciato "attacchi distruttivi" contro sistemi di difesa e missilistici, bunker e rifugi di supporto.