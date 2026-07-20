Tra i beni colpiti dalle tariffe del 50% la Casa Bianca cita in particolare bevande alcoliche: dalla birra a vari tipi di vino (spumante, vermouth, Tokay, Marsala, ecc.) fino a superalcolici come whisky, rum, tequila e vodka. Ma anche prodotti in legno - tra cui anche articoli di arredamento - e di carta, oli essenziali di pompelmo, articoli di cesteria e prodotti in materiali vegetali. E infine attrezzature per l'hockey su ghiaccio e su prato (con l'esclusione di palle e pattini). Non si applicheranno all’energia, al cloruro di potassio e ad alcune altre merci, come il pesce o i minerali critici.