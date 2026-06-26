Trump minaccia l'Europa: "Dazi al 100% con la digital tax" | L'Ue: "Reagiremo"

Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i Paesi dell'Ue decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. "Numerosi Paesi europei stanno discutendo dell'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti", ha scritto Trump sul suo social Truth.
La risposta di Bruxelles
La replica della Commissione europea non si è fatta attendere. Bruxelles ha ribadito che l'Unione e i suoi Stati membri hanno "il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio", nel rispetto dei valori democratici e degli impegni internazionali. L'esecutivo europeo ha inoltre dichiarato che la digital tax non ha carattere discriminatorio, poiché si applica indistintamente a tutte le grandi imprese, indipendentemente dal Paese di provenienza. La Commissione ha definito "ingiustificate" eventuali misure unilaterali da parte degli Stati Uniti e ha avvertito Washington che, qualora i dazi venissero realmente introdotti, l'Unione europea risponderà senza esitazioni. "Se adottate, l'Ue reagirà in modo rapido e deciso", ha dichiarato un portavoce della Commissione.
Lo scontro sulla digital tax
La tassazione dei colossi del digitale rappresenta uno dei principali motivi di attrito tra Bruxelles e Washington. L'amministrazione Trump considera infatti la digital tax una misura fortemente penalizzante per le Big Tech Usa, mentre l'Unione europea rivendica il diritto di introdurre regole fiscali comuni per le grandi piattaforme che operano nel mercato europeo.