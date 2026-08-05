Usa, 38enne arrestato al campo da golf di Trump: aveva caricatore e munizioni in tasca
Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato varie armi e taccuini con "dichiarazioni preoccupanti". Trump: "Lascio il segno"
© Afp
Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump, nell'area di Los Angeles. Il Dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Jeanine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto.
Colto sul luogo
Il Dipartimento dello sceriffo ha annunciato l'arresto mentre Trump si preparava ad arrivare alla cena del Comitato nazionale repubblicano presso il Trump National Golf Course. In seguito all'arresto, le autorità del posto hanno perquisito la casa del 38enne trovando una grande quantità di armi da fuoco, caricatori e munizioni, un giubbotto antiproiettile e taccuini contenenti "dichiarazioni preoccupanti".
Taele è stato accusato di diversi reati gravi, tra cui rapina di secondo grado, detenzione di un caricatore ad alta capacità e possesso di un fucile o di un fucile a canna corta. L'uomo è stato inoltre accusato di porto abusivo di arma da fuoco nascosta all'interno di un veicolo. Taele si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e gli è stato ordinato di mantenersi lontano dal campo da golf.
Il commento
Il presidente degli Stati Uniti Trump ha commentato brevemente la vicenda ai microfoni di Fox News: "L'unica cosa che in qualche modo mi consola è che dicono che solo i presidenti che lasciano il segno si trovano ad affrontare situazioni del genere. E io, sicuramente, lascio il segno".