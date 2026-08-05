Usa, 38enne arrestato al campo da golf di Trump: aveva caricatore e munizioni in tasca

Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump, nell'area di Los Angeles. Il Dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Jeanine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto.