Usa-Iran, ore calde per l'accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz

Sarebbe vicino un accordo provvisorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz fra Usa e Iran, grazie anche alla mediazione dell'Oman. Lo annuncia il sito di informazione Axios, che a sua volta si basa su fonti regionali e un funzionario statunitense. Washington punterebbe a dare l'annuncio dell'accordo già nella giornata odierna, mercoledì 5 agosto. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello Stretto. Le navi in entrata verso il Golfo Persico transiterebbero attraverso una corsia settentrionale nelle acque iraniane, mentre quelle in uscita verso il Mar Arabico utilizzerebbero una corsia meridionale sotto coordinamento dell'Oman e con il consenso di Teheran. Non sarebbero previsti pedaggi e le parti lavorerebbero alla rimozione delle mine navali entro 30 giorni.