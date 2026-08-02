Gli aggiornamenti in tempo reale
Medio Oriente, Trump: "Ritiro l'attacco sull'Iran per il bene del futuro del mondo a patto che si arrivi rapidamente a un accordo"
Il presidente Usa apre al dialogo: "Ora rapido accordo sull'apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare"
© Ansa
L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di "aver accettato di ritirare l'attacco" sull'Iran sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. "Ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri Paesi" ha detto il tycoon che ha spiegato "ho accettato per il bene del futuro del mondo" a patto che si arrivi "a un rapido accordo" sulla "totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran". Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver "accettato di ritirare l'attacco" sull'Iran su richiesta di Teheran "e di altri Paesi del Medio Oriente" a patto che si arrivi "ad un rapido accordo" sulla "totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran". "Gli Stati Uniti - scrive Trump su Truth - sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiunto. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione".